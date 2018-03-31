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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Kamu arazilerini Milli Eğitim'e alacağız (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

BAKAN ELVAN VE YILMAZ MEÜ'DE TEMEL ATIP AÇILIŞ YAPTI Mersin'e bir dizi program için gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Mersin Üniversitesi Camisi'nin temelini atıp, Eğitim Fakültesi binasının açılışını yaptı.

BAKAN ELVAN VE YILMAZ MEÜ'DE TEMEL ATIP AÇILIŞ YAPTI

Mersin'e bir dizi program için gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Mersin Üniversitesi Camisi'nin temelini atıp, Eğitim Fakültesi binasının açılışını yaptı.

Çiflikköy Kampüsü içerisinde bulunan tören alanına giden Elvan ve Yılmaz'a, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve milletvekilleri de eşlik etti. İstiklal Marşı ile başlayıp Kuran tilaveti ile devam eden törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye'nin her alanda hedeflerine ulaşabilmesinin nitelikli bilgi üretimi ve insan kaynağı ile mümkün olduğunu söyledi.

Nitelikli bilgi ve bu bilgiyi ürüne dönüştürecek bilim insanlarına sahip olmanın gerekliliğini anlatan Yılmaz, "Bunları yapan kurumlar da üniversitelerimizdir. Bilimsel ve teknolojik alanlarda gerçekleştirilecek yenilik ve başarılar, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının anahtarı olacaktır. 2018 yılında yükseköğretim kurulu ve üniversitelerimiz için 27 milyon 760 bin TL ayırdık. Bu, toplam eğitim bütçemizin yüzde 20'sinden fazladır. 112'si devlet, 68'i vakıf üniversitesi ve 5'i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 185 yükseköğretim kurumumuz mevcuttur. 2002 yılında üniversitelerimizin öğrenci sayısı 1 milyon 600 bin civarıydı, bugün 7 milyonun üzerinde. Ülkemizde yükseköğretimde okullaşma oranını arttırmak istiyoruz. 2002 yılında okullaşma oranı yüzde 14'tü, bugün yüzde 42. Kızlarımızın yükseköğretimde okullaşma oranını yüzde 12'ydi, şimdi yüzde 44" dedi.

Mersin Üniversitesi'ne son 6 ayda, açılış ve temel atma töreni için 3 kez geldiğini hatırlatan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Eğitim Fakültemiz ihtiyacımıza cevap verecek nitelikte değildi. 2 yıl önce Mersin ve üniversitemize yakışır bir fakülte binası için kolları sıvadık. Merkez kampüs içerisinde 15 bin metrekare kapalı alanıyla, modern derslikleriyle, öğretim üyesi odalarıyla, laboratuvarlarıyla, yemekhanesiyle, okul öncesi eğitim ve uygulama merkezleriyle, otoparklarıyla üniversitemize yakışır eğitim fakültemizin açılışı yapacağız. Aynı zamanda üniversitemizin bir ihtiyacı olan camimizin de temelini atıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Elvan, Yılmaz ve beraberindekiler butona basıp temel atma törenini, kurdele kesip açılışı gerçekleştirdi. Buradan sonra Kültür Merkezi'ne geçen Elvan ve Yılmaz, savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ölüm yıldönümü için hazırlanan programa katıldı.

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