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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(Liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınav yerleştirmeleri) Her öğrencimize 5 okul, farklı türlerde, seçebilme imkanını tanıyacağız. Hiçbir öğrencimizi tercih etmediği bir okula kaydetmek gibi bir yolumuz olmayacak."

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 10:37 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(Liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınav yerleştirmeleri) Her öğrencimize 5 okul, farklı türlerde, seçebilme imkanını tanıyacağız. Hiçbir öğrencimizi tercih etmediği bir okula kaydetmek gibi bir yolumuz olmayacak."

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