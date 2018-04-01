Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sinop’ta

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sinop’a geldi.
Uçakla Sinop Havalimanı’na gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, protokol ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Bakan Yılmaz, ardından Sinop’ta bir çay bahçesinde vatandaşlar ile sohbet etti. Bakan Yılmaz, Sinop Valiliğini ziyaret edecek ve AK Parti Kadın Kolları Kongresi’ne katılacak.
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