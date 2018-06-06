HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas'ta iftar programına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 22:22 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas'ta iftar programına katıldı

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

İl Özel İdaresi tarafından Makine İkmal Müdürlüğü bahçesinde muhtarlar, İl Genel Meclis üyeleri ve İl Özel İdaresi personeli için iftar programı düzenlendi. Programda konuşan Yılmaz, ramazan ayının önemine değindi. Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, programa katılanlara teşekkür etti.

Bu arada iftar açıldıktan bir süre sonra yağmurun etkili olması nedeniyle programa katılanlar zor anlar yaşadı. Masalardan kalkan bazı vatandaşlar çevredeki binalara sığınırken bazıları ise başlarına poşet takarak yemek yemeye devam etti.

Protokol üyeleri de yağmur nedeniyle alanı terk etmek zorunda kaldı.

Programa Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, kaymakamlar, muhtarlar, İl Özel İdaresi personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- En çok kitap okuyan öğrenciye ziyaret

Bakan Yılmaz daha sonra kütüphaneden 138 kitap alarak okuyan 8 yaşındaki Ece Zümra Günaydın'ı Yenişehir Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Kızlarının başarısından dolayı Dilek ve Satuk Buğra Günaydın çiftini tebrik eden Yılmaz, Ece Zümra'ya ise çeşitli hediyeler verdi.

Okumanın önemine vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ben de çok kitap okudum, Gürün Kütüphanesi'ndeki hemen hemen tüm kitapları bitirdim. Yıllar geçtikten sonra şöyle bir pişmanlığım oldu, keşke okuduğum kitapların bir ya da iki sayfa özetini çıkartabilseydim. Hepsinde bir ana tema vardır, bir mesaj verir. Yıllar geçtikten sonra o kitabı yeniden okuma ihtiyacı duyduğunda sadece o özet kısmını okuduğumda hatırlayabileceğim bir şey olsun derdim. Bir evlada yapılabilecek en güzel şey onu yetiştirme ve ona kitap okutmaktır. Aynı zamanda bu öğrenmeyi öğretmenin de önemli bir aşaması. Bir kitabı okursa, o kitaptan mutlaka bir hazne, bir cümle ya da bir davranış modelini mutlaka öğrenir."

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi
Kılıçdaroğlu: Siyaset zenginleşme aracı, malı götürme sanatı değildirKılıçdaroğlu: Siyaset zenginleşme aracı, malı götürme sanatı değildir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iftar milli eğitim bakanı ismet yılmaz Sivas

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası'nın iftar programında vatandaşlara seslendi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.