Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas'ta iftar programına katıldı

Okumanın önemine vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ben de çok kitap okudum, Gürün Kütüphanesi'ndeki hemen hemen tüm kitapları bitirdim. Yıllar geçtikten sonra şöyle bir pişmanlığım oldu, keşke okuduğum kitapların bir ya da iki sayfa özetini çıkartabilseydim. Hepsinde bir ana tema vardır, bir mesaj verir. Yıllar geçtikten sonra o kitabı yeniden okuma ihtiyacı duyduğunda sadece o özet kısmını okuduğumda hatırlayabileceğim bir şey olsun derdim. Bir evlada yapılabilecek en güzel şey onu yetiştirme ve ona kitap okutmaktır. Aynı zamanda bu öğrenmeyi öğretmenin de önemli bir aşaması. Bir kitabı okursa, o kitaptan mutlaka bir hazne, bir cümle ya da bir davranış modelini mutlaka öğrenir."

