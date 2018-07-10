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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Barış Atay'a sert yanıt!

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 10:08 | Son Güncelleme

Yeni kabinede Milli Eğitim Bakanlığı'nın başına getirilen Prof. Dr. Ziya Selçuk, Barış Atay'ın Berat Albayrak ile ilgili "Parayı damada emanet etmiş " sözlerine, "Eğitim milli ve yerli olacak. Senin gibi çocuklar yetiştirmeyeceğim" diye yanıt verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Barış Atay'a sert yanıt!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yemin etmesinin ardından Türkiye yeni sisteme geçiş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam 23.00 sularında da yeni kabineyi açıkladı.

BARIŞ ATAY: PARAYI DAMADA EMANET ETMİŞ

Maliye ve Hazine Bakanlığına Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak geçti. Bunun üzerine HDP'nin Hatay milletvekili bir tweet attı.

Barış Atay, kabineyi eleştirirken Berat Albayrak için "Parayı damada emanet etmiş" diye yazdı. Atay'ın bu mesajı oldukça tepki çekerken Berat Albayrak'ın eğitimi ve Enerji Bakanlığı'ndaki performansıyla ilgili cevaplar verildi.

'EĞİTİM YERLİ VE MİLLİ OLACAK'

Ancak öyle bir tepki geldi hepsinden manidar oldu. Yeni kabinede Milli Eğitim'in başına geçen Prof. Dr. Ziya Selçuk, Barış Atay'ın bu yazısını görünce kayıtsız kalmadı ve Atay'ın bu tweetine yönelik olarak "Eğitim milli ve yerli olacak. Senin gibi çocuklar yetiştirmeyeceğim" cevabını verdi.

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