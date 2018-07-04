Milli futbolcu Alpay kayıt yaptırdı

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- ESKİ milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Meclis’te kayıt yaptırdı.
Milli takımda ve pek çok kulüpte top koşturan, son dönemde ise teknik adamlık yapan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Meclis'te kayıt yaptırdı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Meclise gelen Alpay Özalan'ın rozetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ taktı. Başbakan Binali Yıldırım'ın kayıt işlemini de Hamza Dağ yaptırdı. Alpay Özalan, "Milletimiz benim hırslı bir kişilik olduğumu futbolculuk dönemimden bilir. Allah'a hamt olsun ki bize verilen görevleri bugüne kadar layıkıyla yerine getirdik, bundan sonra da getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok hırslıyım, çok inançlıyım. Bize verilen görev ne olursa onu layıkıyla yerine getireceğiz. Futbol yaşantımda binlerce insanın karşısına çıktık, ülkemizi temsil ettik ve dünya üçüncüsü olduk ama inanın burada yaşadığım heyecanı hiç yaşamadım" diye konuştu.
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