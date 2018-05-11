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"Milli geleceğin rotasını Cumhur İttifakı çizecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 18:24 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı'dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak, huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı'dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak, huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Çanakkale'den Yemen'e, Kanije'den Plevne'ye, yazılmamış destanlardan yaşanmış nice zaferlere kalemiyle dokunan, duyuş, duruş ve şuur ölçüleriyle roman satırlarına döken tarihçi, yazar ve fikir insanı Mehmet Niyazi Özdemir'in vefatından üzüntü duyduğunu belirtti.

Eserleriyle mütevazı hayatıyla öne çıkan merhum Özdemir'e Allah'tan rahmet niyaz eden Bahçeli, Özdemir'in ailesine, sevenlerine, Türk fikir hayatının mümtaz camiasına sabır ve başsağlığı diledi.

- "Mutlaka ulaşılacaktır"

Tarihin ilhamları, ecdadın kaynakları, Türklüğün varlıkları, Türk milletinin yegane güçleri ve vazgeçilmezleri olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hayalini kurduğumuz, haysiyetle savunduğumuz ne varsa hedefimizdir. Ve de mutlaka ulaşılacaktır. Büyük ülkülere tutunmak, ancak kendini aşmayı bilen, fedakarlığın ruhunda erimiş yüksek vasıflı millet evlatları eliyle sağlanacaktır. Millet birdir, o da Türk milletidir. Türkiye'yi durdurmaya hiçbir odağın, hiçbir karanlık mahfilin nefesi yetmeyecektir.

Milli geleceğin rotasını çizen Cumhur İttifakı'dır. Gelecek özlemlerini gerçekleştirerek hayat gerçeği yapacak, huzur, refah, istikrar ve istikbal arayışlarına mihmandarlık ve rehberlik edecek yönetim yapısı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir."

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