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Milli Güvenlik Kurulu, OHAL gündemi ile Külliyede toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan MGK’nın en önemli gündem maddesi OHAL’in süresinin uzatılması olacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan MGK’nın en önemli gündem maddesi OHAL’in süresinin uzatılması olacak. MGK toplantısında alınacak tavsiye kararı, MGK toplantısı sonrasında yine Külliyede toplanacak olan Bakanlar Kurulunda görüşülecek. Bakanlar Kurulunun MGK’nın tavsiye kararını benimsemesi durumunda OHAL’in uzatılması ile ilgili alınacak kararı TBMM’ye sevk etmesi bekleniyor.
MGK toplantısının bir başka gündem maddesini de terörle mücadele oluşturuyor. Yurt içi ve yurt dışında yapılan terörle mücadele çalışmaları da gözden geçirilecek.

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