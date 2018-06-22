Milli İrade Platformu'nca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verildiği bildirildi. Milli İrade Platformu'nun yayımladığı "Güçlü ve Büyük Türkiye İçin Devam" başlıklı açıklamada, 24 Haziran Pazar günü yaklaşık 55 milyon seçmenin, daha önce referandumla onaylanan yeni sistemde ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanını ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapacak milletvekillerini seçmek için sandığa gideceği hatırlatıldı. Halkın, çok partili döneme geçildiği günden bu yana hükümet kurmasını istediği parti ve vekil adayını hür iradesiyle belirleyerek birçok devlete örnek olduğu vurgulanan açıklamada, seçimlerin gerçekleştirilmesi ve seçmenlerin iradesinin sandığa yansıması noktasında parmakla gösterilecek olgunluğa erişildiğine işaret edildi. Bu demokratik olgunluk ve halkın tercihleri doğrultusunda oluşan hükümetler sayesinde ülkenin, özellikle son yıllarda istikrarlı şekilde yönetildiği ve büyüdüğü belirtilen açıklamada, sağlık, ulaşım, eğitim, iletişim ve savunma sanayisi gibi birçok alanda büyük yatırımların hayata geçirildiği ve başarılı sonuçlar alındığı bildirildi.

Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin, bölgesinde hem ekonomik hem de siyasi çekim ve güç merkezi olduğu kaydedilen açıklamada, "Gönül coğrafyamızla köprüler kurulmuş ve kadim medeniyetimizle ilişkilerimiz geliştirilmiştir. Son 10 yılda ülke içindeki ve dışarıdaki şer odakları tarafından hayata geçirilen sinsi engelleme ve darbe girişimlerine rağmen söz konusu ilerleme devam etmiştir." ifadelerine yer verildi. Ülkenin bekasına kasteden planların bozulduğu, suçlulara hak ettikleri cezaların verildiği ve verilmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, "Devletin varlığını, toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan kuşatmalara ve örtülü savaş haline rağmen bir ülkenin kılcal damarları olan sivil toplum örgütleri hem hukuki manada hem de faaliyet alanında eski dönemlerle kıyaslanmayacak derecede destek görmüştür." değerlendirmesinde bulunuldu. Halkın dini ve manevi değerlerini ifade edebilmesi ve yaşaması konusunda engellemelerin ortadan kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Başörtüsü takmak isteyen kadınlar ve kızlar, gerek okullarda gerekse kamusal alan denilen resmi dairelerde kendilerine dayatılan yasaklardan kurtulmuştur. İmam hatip okulları, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda açılmış ve bu okullarda eğitim alan öğrencilerin daha önceki hükümetler döneminde engellenen hakları tekrar kendilerine tanınmıştır. Kur'an-ı Kerim eğitimiyle ilgili kısıtlamalara son verilmiştir. 28 Şubat'ın, mağdurlarında açtığı yaralar sarılmış ve milletimizin yaşadığı toplumsal travma bertaraf edilmiştir."

- "Teveccühünün devam etmesi gerektiğine inanıyoruz" Açıklamada, toplumun farklı kesimlerinden her vatandaşın, hakaret ve nefret içermeden kendi düşüncesini her türlü iletişim vasıtasıyla ifade ettiği, her fikir ve düşüncenin, teröre ve şiddete yönelmediği müddetçe örgütlenme ve faaliyette bulunma özgürlüğü kapsamında rahatlıkla hayata geçirildiği aktarıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Tüm bu olumlu gelişmelere teşekkür ve iltifat olması, yarım kalan yatırımların tamamlanması, eksiklerin giderilmesi ve ülkemizin her sahada daha da ileriye götürülmesi, milletimizin birlik ve beraberliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğinde çalışmalarını devam ettiren AK Parti kadrolarına halkımızın destek ve teveccühünün devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Milli İrade Platformu olarak yüzlerce STK ve milyonlarca mensubumuzla Pazar günü istikrar, özgürlük, güven, huzur ve ilerlemeden yana irademizi sandığa yansıtacak, daha önce olduğu gibi güçlü ve kararlı bir şekilde bir kez daha 'Devam' diyeceğiz."