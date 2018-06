- "Teveccühünün devam etmesi gerektiğine inanıyoruz"

Açıklamada, toplumun farklı kesimlerinden her vatandaşın, hakaret ve nefret içermeden kendi düşüncesini her türlü iletişim vasıtasıyla ifade ettiği, her fikir ve düşüncenin, teröre ve şiddete yönelmediği müddetçe örgütlenme ve faaliyette bulunma özgürlüğü kapsamında rahatlıkla hayata geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm bu olumlu gelişmelere teşekkür ve iltifat olması, yarım kalan yatırımların tamamlanması, eksiklerin giderilmesi ve ülkemizin her sahada daha da ileriye götürülmesi, milletimizin birlik ve beraberliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğinde çalışmalarını devam ettiren AK Parti kadrolarına halkımızın destek ve teveccühünün devam etmesi gerektiğine inanıyoruz.

Milli İrade Platformu olarak yüzlerce STK ve milyonlarca mensubumuzla Pazar günü istikrar, özgürlük, güven, huzur ve ilerlemeden yana irademizi sandığa yansıtacak, daha önce olduğu gibi güçlü ve kararlı bir şekilde bir kez daha 'Devam' diyeceğiz."