BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, "Kirli oyunlara fırsat bırakmadan istikrarı kalıcı hale getirmek için bir an önce milli iradeye başvurmak en doğru hamledir. Nitekim erken seçim kararı açıklandığı andan itibaren piyasaların verdiği pozitif tepkiyi ve döviz kurlarındaki düşüşü gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Demiröz, yaptığı yazılı açıklamada, erken seçimle yeni ve güçlü bir hükümet sisteminin bir an önce hayata geçirileceğini belirterek, "Bir yanda teröre karşı verdiğimiz mücadele, bir yanda da döviz kurları üzerinden ekonomimize karşı yürütülmeye çalışılan oyunlar devam ederken, birilerinin sürekli erken seçim söylemlerini dile getirmesi 2019'a kadar ekonomimizde bir belirsizlik meydana getirebilirdi." ifadesini kullandı.

Vedat Demiröz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu durumda kirli oyunlara fırsat bırakmadan istikrarı kalıcı hale getirmek için bir an önce milli iradeye başvurmak en doğru hamledir. Nitekim erken seçim kararı açıklandığı andan itibaren piyasaların verdiği pozitif tepkiyi ve döviz kurlarındaki düşüşü gördük.Türkiye ekonomisi 2018 yılına güzel bir başlangıç yaptı. Yıl bitmeden başkanlık sistemine geçilmesiyle ekonomi kurumları ve anlayışının da yeni ve daha güçlü bir yapıyla yoluna emin adımlarla devam edecek. "

İstikrar, huzur ve güven ortamının gelecek hedefleri için önemine değinen Demiröz açıklamasında, "24 Haziran'daki seçimlerle inşallah Türkiye tarihi bir eşiği geçmiş olacak. Milletimiz yanılmaz iradesiyle tüm dünyaya yoluna daha sağlam, güçlü ve kararlı devam edeceğini göstermiş olacaktır. Bu yeni dönem ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.