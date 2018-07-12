Milli Kütüphane ile ilgili KHK ve kararname

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "KHK ve ilk Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Milli Kütüphaneyi güçlendirmek yerine onu yok etmiş ve ülkenin hafızasında 68 yıllık geçmişe sahip olan bu kütüphaneyi ortadan kaldırmıştır." dedi.

Sertel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bundan böyle ülkenin kararnamelerle yönetileceğini savunarak, ilk icraatlardan birinin de kültür ve sanat alanında olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin şu an dünyada milli kütüphanesi olmayan tek ülke unvanını aldığını ileri süren Sertel, "Sayın Cumhurbaşkanı her zaman millilikten ve yerlilikten dem vuruyor. Ama ilk icraatlarından biri de Milli Kütüphaneyi yok etmek oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Kütüphanesinin hukuken yok edildiğini, tüzel kişiliğinin ortadan kaldırıldığını iddia eden Sertel, kurumun, 703 sayılı KHK ile lağvedildiğini, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden teşkilatlandırılmadığını ve görevlerinin bir kısmının Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne verildiğini aktardı.