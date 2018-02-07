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Milli Mutabakat Komisyonu altıncı kez toplandı

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 19:11 | Son Güncelleme

AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun altıncı toplantısı yapıldı

AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu, altıncı toplantısını gerçekleştirdi.

Komisyon üyeleri, toplantı için TBMM Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldi.

Toplantıya, AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den de Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Basına kapalı yapılan altıncı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

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ittifak Komisyon toplantı

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