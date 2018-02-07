Milli Mutabakat Komisyonu altıncı kez toplandı

AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu, altıncı toplantısını gerçekleştirdi.
Komisyon üyeleri, toplantı için TBMM Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldi.
Toplantıya, AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den de Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.
Basına kapalı yapılan altıncı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.
Teröristlerden Mehmetçik'e havanlı saldırı: 2'si ağır 10 asker yaralı
Kritik bölge teröristlerden temizlendi
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle
İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay
Polis kılığında dolandırıcılık kamerada!
Güzeller ordusu sınırdan geçti
Ruhani'den kendi ordusuna sıradışı çağrı: Elinizde ne var ne yok satın
Sahneye mayoyla çıkan güzel şarkıcı gözleri şaşı etti
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum