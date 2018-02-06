Milli Mutabakat Komisyonu beşinci kez toplandı

AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonu, beşinci toplantısını gerçekleştirdi.
Komisyon üyeleri, toplantı için TBMM Beştepe Tesisleri'nde bir araya geldi.
Toplantıya AK Parti'den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den de Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.
Basına kapalı yapılan beşinci toplantı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Tabutu açıp kızını son kez öpüp kokladı
RTÜK'ten flaş Adnan Oktar kararı
HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
Rusya: "Türkiye, pilotun cenazesini almamıza yardım etti"
Hastanede dehşet! Öz kızını boğarak öldürmeye çalıştı!
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Vatandaş sokakta görür görmez donup kaldı!
Siz bir de annesini görün
MHP lideri Bahçeli: 'Gerekirse ben de bozkurt gibi Afrin'e giderim'
Dünyanın en küçük seri katili 3 can almış!
Okuyucu Yorumları 0 yorum