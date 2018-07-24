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Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik uygulamasında verilecek temel eğitimin, özellikle bir seferberlik durumunda, ön bilgiye sahip olan gençlerin eğitiminin daha etkili ve süratli gerçekleşmesini mümkün kılacağını söyledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik uygulamasında verilecek temel eğitimin, özellikle bir seferberlik durumunda, ön bilgiye sahip olan gençlerin eğitiminin daha etkili ve süratli gerçekleşmesini mümkün kılacağını söyledi


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