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Milli Savunma Bakanı Akar: "Komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde, dostane şekilde, barış, huzur, güven içinde hayatımızı sürdürmek istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar: "Komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde, dostane şekilde, barış, huzur, güven içinde hayatımızı sürdürmek istiyoruz"


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