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Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini, birliğini, bütünlüğünü, egemenlik ve bağımsızlığını sağlamak için milli ve yerli kaynaklarımızı seferber ederek güçlü şekilde bu koruma ve kollama işlerimizi yürütebilmek için çalışmalarım

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar: "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini, birliğini, bütünlüğünü, egemenlik ve bağımsızlığını sağlamak için milli ve yerli kaynaklarımızı seferber ederek güçlü şekilde bu koruma ve kollama işlerimizi yürütebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."


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