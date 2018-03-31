Milli Savunma Bakanı Canikli: (2)

GİRESUN (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 6. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı'nda üç ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusunda tam bir mutabakata vardıklarını söyledi. Canikli, Kümbet Yaylası Koçkayası Tabiat Parkı'ndaki Birun Otel'de, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, mevkidaşlarının Türkiye ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. İş birliğinin somut yansıması olarak üç ülke arasında savunma alanında toplantı gerçekleştirilmesinin son derece önemli olduğunu belirten Canikli, üç ülke arasında savunma iş birliğinin geliştirilmesine bu üçlü inisiyatif toplantılarının çok büyük katkı sağladığı vurguladı. Canikli, 100 yıl önce 31 Mart 1918'de Azerbaycan'da Ermeniler tarafından yapılan katliamı lanetleyerek, "O katliamda hayatını kaybeden Azeri kardeşlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz. Özellikle Ermenistan'ın Azeri halkı üzerinde yaptığı bu katliamın uluslararası camia tarafından mutlaka cezalandırılması gerekir. Bu katliamın hak ettiği karşılığı mutlaka bulunması gerekir. Ermenistan'ın, Azerbaycan halkı üzerinde yaptığı ilk katliam değil bu, daha sonra biliyorsunuz Hocalı'da yine benzer bir soykırım maalesef gerçekleştirilmişti. Bunlar tarihin utanç verici anları. İfade etmeye çalıştığım gibi, Türk halkı olarak Azerbaycan halkının bu acılarını paylaşıyoruz." dedi.

- "İlişkilerimizin ulaştığı seviye son derece iyi" Toplantıda, üç ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusunda tam bir mutabakata vardıklarının altını çizen Canikli, şöyle devam etti: "Esasında ilişkilerimizin ulaştığı seviye son derece iyi. Bundan sonra da ona ivme kazandırılması, özellikle savunma alanında ülkelerimizin toprak bütünlüklerinin korunması, özgürlüklerinin savunulmasına katkı sağlayacak ve bu alanda kendi kendine yetecek projelerinin geliştirilmesinin altını çizdik. Bunlar gerçekten hayati öneme haiz. Türkiye olarak savunma alanında zaman zaman karşılaştığımız problemleri, sıkıntıları paylaştık ve buradan yola çıkarak bu anlamda savunma altyapılarımızın, yeteneklerimizin karşılıklı olarak paylaşılması ve birbirimizi desteklememiz konusunda mutabakata vardık." Canikli, Azerbaycan ve Gürcistan'ın son yıllarda özellikle doğalgaz ve petrol havzalarındaki önemlerine binaen stratejik önemlerinin her geçen gün artan iki ülke olduğunu belirterek, "Hem bu kaynakların sağlanması hem de dünyaya aktarılmasında stratejik öneme sahip olan iki ülke. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Bu özellikleri nedeniyle, Azerbaycan ve Gürcistan'ın bu özelliklerinin gelişmelerine katkı sağlaması için de neler yapılabilir, refah seviyesi yükseltilmesine nasıl katkı sağlayabiliriz, bunları da görüşme imkanımız oldu." diye konuştu.