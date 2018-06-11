Milli Savunma Bakanı Canikli, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.
Canikli, saat 12.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Canikli'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından da anlık olarak takip edilebilecek.
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