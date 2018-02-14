Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Belçika’nın başkenti Brüksel’de ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Brüksel’deki NATO Karargahı’nda NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Canikli, toplantı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ile bir araya gelen Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüştü.