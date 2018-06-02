HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Milli Savunma Bakanı Canikli: Bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 16:08 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sarf ettiği sözlere sert tepki göstererek, "Korgeneral İsmail Metin Temel Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin'de etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten Kahraman bir Komutandır.

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sarf ettiği sözlere sert tepki göstererek, "Korgeneral İsmail Metin Temel Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin'de etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten Kahraman bir Komutandır. Onun apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir. Ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve onun Komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twıtter adresinden şu paylaşımlarda bulundu: "Muharrem İnce, Afrin Operasyonu’nun Kahraman Komutanlarından İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in apoletlerini sökecekmiş. Sayın İnce, Cumhurbaşkanımız aynı zamanda Başkomutandır. Korgeneral İsmail Metin Temel Başkomutanı'nı alkışlıyor, hatırlatırım... Ayrıca Korgeneral İsmail Metin Temel Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin’de etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten Kahraman bir Komutandır. Onun apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir. Ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve onun Komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir. Sizin Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu oradaki teröristleri korumak için TSK’nın Afrin’e girmesine karşı çıkmıştı. Siz, şimdi Afrin’deki teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin intikamını mı almaya çalışıyorsunuz. İlla birşey yapmak istiyorsan teröristlere ve onların siyasi uzantılarına her türlü desteği veren partiniz CHP’nin ve onun Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yakasına yapış. Ancak öyle anlaşılıyor ki siz de Kılıçdaroğlu gibi teröristlerle etkili mücadele edilmesinden rahatsızsınız..."

PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Bozdağ: Türkiye'yi önümüzdeki 10 yılda 3 kattan daha fazla büyüteceğizBozdağ: Türkiye'yi önümüzdeki 10 yılda 3 kattan daha fazla büyüteceğiz
Başbakan Yıldırım: Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil; millet belirlerBaşbakan Yıldırım: Bizim istikametimizi Pensilvanya, Kandil değil; millet belirler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Tuğba Ekinci doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Skandalın detaylarını anlattı: Sigara içer gibi içiyorlar!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

CHP'li isim paylaştı! 'AK Partili kadınlar partiden uzaklaşıyor'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Bakan Eşref Fakıbaba’dan ilginç yorum! 'Çok da şeyimde değil'

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması: Gündemimizde değil

Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!

Muharrem İnce'den Melih Gökçek'i çok kızdıracak ifadeler!

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.