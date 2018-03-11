Milli Savunma Bakanı Canikli: “ DEAŞ’ı erken öldürdükleri için pişmanlık yaşıyorlar”

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Sanırım şuanda biraz DEAŞ’ı erken öldürmenin pişmanlığı içerisindeler. Neden? Çünkü DEAŞ’ı hep malzeme olarak kullanıldı, koz olarak kullanıldı. Şimdi de efendim Afrin Operasyonu güya DEAŞ’la mücadelede dikkat dağıtıyormuş” dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun temsilciliği tarafından düzenlenen ve Milli Savunma Bakanlığı ile Giresun Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği ’’Milli Mücadelede Milli Savunma’’ panelinde konuştu.

Rize’deki programının ardından memleketi Giresun’a gelen ve burada ki programda konuşan Bakan Canikli, Türkiye’nin müttefiklerine seslendi. Zeytin Dalı Harekatı’nda “Amerika’nın DEAŞ’la mücadelemizi yavaşlatıyorsunuz” söylemlerine yönelik Bakan Canikli, “Dostlarımız olarak bildiğimiz ülkelere bir kez daha sesleniyorum Giresun’dan. Türkiye’yi hedef alan terör örgütleriyle ortaklık yapamazsınız eğer müttefikseniz. Böyle bir şey olmaz, böyle ilişki yürümez. Bunun anlamı şudur; ya bize dost değilsiniz, ya da onlara dost değilsiniz. Birinden biri tercih edilmek zorunda. Aksi halde hiç kimse bizden geçmişte olduğu gibi oyalama amacını güden bir takım içi boş söylemlere inanmamızı beklemesin. Biz bu kararlılığımızı göstermek için yapıyoruz operasyonları zaten. Diyorsunuz ki ben PDY, YPG terör örgütü ile geçici bir ittifak içindeyim. DEAŞ’ı halledelim ondan sonra bu ilişki bitecek, diyorsunuz ve dediler. Bana da söylediler, diğer arkadaşlarımıza da söylediler. DEAŞ’ın öldüğünü bittiğini onlar ilan etti. Hem Amerikalılar hem Iraklılar resmi olarak ‘Irak ve Suriye’de DEAŞ bitmiştir’ çok küçük şeyler dışında DEAŞ’ın kalmadığını açıkladılar. Sanırım şu anda biraz DEAŞ’ı erken öldürmenin pişmanlığı içerisindeler. Neden? Çünkü DEAŞ’ı hep malzeme olarak kullanıldı, koz olarak kullanıldı şimdi de efendim Afrin Operasyonu güya DEAŞ’la mücadelede dikkat dağıtıyormuş. Bizde diyoruz ki; DEAŞ kalmadı. Siz kendiniz diyorsunuz neyin mücadelesi dah, hangi DEAŞ’ın mücadelesi. Hiç kimseden bir talebimiz yok, biz halledelim, diyoruz ona da yanaşmıyorlar” ifadelerini kullandı.

Amerika’mın Rakka’da DEAŞ’ın temizlenmesi adına bir silah dahi sıkılmadığını kaydeden Canikli, “DEAŞ militanları oradaki koalisyon kuvvetlerinin gözetiminde PKK ve PYD’nin uygulamasında oradan çıkıp başka yerlere gitmelerine müsaade edildiğini vurguladı. Bakan Canikli, “Rakka’nın DEAŞ’tan temizlenmesi için Suriye Demokrasi Güçleri (SDG) uydurulan esasında PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG’nin kontrolünde olan bu örgüt tarafından koalisyon güçleri ile birlikte Amerika başta olmak üzere yapılan operasyon neticesinde DEAŞ’ın Rakka’dan temizlendiğini kamuoyuna aktarıldı. Böyle bir algı oluşturulmaya çalışıldı ama orada DEAŞ’ın temizlenmesi için bir tane silah sıkılmadı. DEAŞ kendisi bırakıp gitti. Bunu çok net bir şekilde söylüyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde DEAŞ militanları oradaki koalisyon kuvvetlerinin gözetiminde PKK ve PYD’nin uygulamasında oradan çıkıp başka yerlere gitmelerine müsaade edildi. Hani DEAŞ dünyanın en kanlı terör örgütüydü? DEAŞ şöyle tehlikeliydi, insanlık için böyle tehlikeliydi, bu nasıl iş? Oradan çıkmalarına izin veriyorsunuz” şeklinde konuştu.

Rakka’dan çıkan DEAŞ’lıların sakallarını keserek PYD ve YPG’ye katıldığını söyleyen Canikli şöyle devam etti: “Bundan daha önemlisi nereye gönderiliyor biliyor musunuz? Afrin tarafına gönderiliyor Türki Silahlı Kuvvetlerine (TSK) karşı mücadele etsin diye. Sakalını kesip geçiyor PYD’nin, YGP’nin PKK’nın saflarına birlikte hareket ediyorlar.”

“Afrin’i 2 haftada toz duman ederdik ama..”

Sivillerin zarar görmemesi için operasyonun yavaş ilerlediğini ifade eden Canikli, Afrin Harekatı’nda TSK’dan kaynaklanan bir tane sivil zayiatı olmadığını ve bunun da dünya harp tarihinde dahi örneği olmadığını kaydetti. Bakan Canikli, “Operasyonun başlangıcında yalan yanlış birçok bilgi aktarılmaya başlandı. Böyle bir ortamda dahi şu milletin asaletine bakın bir masum insan zarar görmesin diye harekatı yavaşlatıyor. Yoksa 2 haftaya toz duman eder ve terör örgütünü tarumar ederdik” dedi.

“Kötü komşu ev sahibi yaparmış.”

Eskiden peşin parasıyla silah satmaları için ülkelere dil döktüklerini vurgulayan Canikli, şöyle devam etti: “Dostlarımız, müttefiklerimizden satın alamıyoruz ama çok kısa süre içerisinde biz onları yerli ve milli olarak üretmemiz konusunda bizi motive ediyorlar. Bu açıdan bakıldığından bakıldığında belki amaçları o değil ama teşekkür ediyoruz kendilerine. Kötü komşu ev sahibi yapar derler ya ne kadar benzete bildik ama öyle. Artık sınırda tanımıyoruz.”

İnsansız savaş uçağı için tarih: 2023

Bakan Canikli, insansız savaş uçağı konusunda çalışmaların başladığını da belirterek, “İnsansız savaş uçağında da çalışmalar başladı ve sözleşme inşallah yakında yapacağız. Onu da tam tarih olarak bağlamayalım ama 2023-2024 yıllarında insansız savaş uçağını çok büyük yerlilik oranlarıyla Türkiye gerçekleştirmiş olacak” dedi.