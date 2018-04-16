Milli Savunma Bakanı Canikli ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşüyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile katıldığı heyetlerarası görüşme başladı.

Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmenin ardından Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.