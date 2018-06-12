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Milli Savunma Bakanı Canikli: "(Kandil'e yönelik harekat) Cumhurbaşkanımızın talimatı ile orada terörü söküp atana kadar ve kalacak şekilde üs bölgeleri oluşturmak suretiyle bu operasyona başlamıştık. Neredeyse bir yıla yakın bir süre önce planlama aşamal

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli: "(Kandil'e yönelik harekat) Cumhurbaşkanımızın talimatı ile orada terörü söküp atana kadar ve kalacak şekilde üs bölgeleri oluşturmak suretiyle bu operasyona başlamıştık. Neredeyse bir yıla yakın bir süre önce planlama aşamaları başlamıştı."


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