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Milli Savunma Bakanı Canikli: "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bölgesel ve küresel barış, istikrar, huzur ve güvenin önemli teminatlarından biri olmaya devam edecek."

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli: "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bölgesel ve küresel barış, istikrar, huzur ve güvenin önemli teminatlarından biri olmaya devam edecek."


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