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Milli Savunma Bakanı Canikli, Katar Başbakanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 11:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyarette bulunduğu Doha’da Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Nasır Bin Khalifa Al Thani ile görüştü.Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar’da resmi ziyaretlerine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyarette bulunduğu Doha’da Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Nasır Bin Khalifa Al Thani ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar’da resmi ziyaretlerine devam ediyor. Canikli, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Nasır Bin Khalifa Al Thani ile görüştü.
Bakan Canikli, Katar temasları kapsamında dün Katar Emir Vekili Şeyh Abdullah Bin Hamad ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Mohammed Al-Attiyah ile bir araya gelmiş, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı’nın (DIMDEX-2018) açılış törenine katılmıştı.

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