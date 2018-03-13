Milli Savunma Bakanı Canikli, Katar Başbakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyarette bulunduğu Doha’da Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Nasır Bin Khalifa Al Thani ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar’da resmi ziyaretlerine devam ediyor. Canikli, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Nasır Bin Khalifa Al Thani ile görüştü.
Bakan Canikli, Katar temasları kapsamında dün Katar Emir Vekili Şeyh Abdullah Bin Hamad ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Mohammed Al-Attiyah ile bir araya gelmiş, Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı’nın (DIMDEX-2018) açılış törenine katılmıştı.
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!
Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler: Ben kendimi öldürdüm!
İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim
Gerilim tırmanıyor! Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum