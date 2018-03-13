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Milli Savunma Bakanı Canikli, Katar-Türkiye Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 12:52 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doha’da Katar-Türkiye Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar temasları kapsamında Katar-Türkiye Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret ederek, burada görev yapan Mehmetçiklerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Doha’da Katar-Türkiye Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar temasları kapsamında Katar-Türkiye Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret ederek, burada görev yapan Mehmetçiklerle bir araya geldi. Ayrıca ikili temaslarını da sürdüren Canikli, Katar-TSK Kara Unsur Komutanlığını ziyareti öncesi Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Nasır Bin Khalifa Al Thani ile biraraya gelmişti.

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