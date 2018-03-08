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Milli Savunma Bakanı Canikli Macaristan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Mücadelemiz teröristler tamamen temizleninceye kadar devam edecek" dedi.Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyareti kapsamında bulunduğu başkent Budapeşte’de Macaristan Savunma Bakanlığı’nda Macaristan Savunma Bakanı Simicsko ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Mücadelemiz teröristler tamamen temizleninceye kadar devam edecek" dedi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyareti kapsamında bulunduğu başkent Budapeşte’de Macaristan Savunma Bakanlığı’nda Macaristan Savunma Bakanı Simicsko ile bir araya geldi. Macaristan Savunma Bakanı İstvan Simicsko, Macaristan Savunma Bakanlığı askeri tören ve askeri bando birliği tarafından karşılanan Bakan Canikli ve beraberindeki heyet, daha sonra Macaristan Savunma Bakanlığı binasında heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
Milli Savunma Bakanı Canikli, "Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede teröristlere karşı çok yoğun bir mücadele içerisinde ve bu mücadelemiz teröristler tamamen temizleninceye kadar kesintisiz, kararlı bir şekilde devam edecek" dedi.
Heyetler arasında yapılan görüşmelerin ardından Bakanlık binasında ortak basın toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Canikli, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten ötürü Macar Bakan Simicsko’ya teşekkür etti.

"Aramızda hiçbir siyasi ya da başka bir problem yok ve olmayacak da"
Türkiye ve Macaristan’ı hem NATO içinde güçlü dost, kardeş, müttefik hem de tarihi bağları itibarıyla yakın dostluk, kardeşlik ilişkileri bulunan iki ülke olarak nitelendiren Canikli, "Macar halkı, Türk halkının dostu olan bir halk. Aramızda hiçbir siyasi ya da başka bir problem yok ve olmayacak da" ifadelerini kullandı.
Canikli, mevkidaşıyla görüşmelerinde iki ülke arasında bütün alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığını aktardı. Bunlarla ilgili ortak çözüm önerilerini paylaştıklarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Canikli, kaçak göçmen ve terörizmle mücadele konularında güçlü bir iradenin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğine yönelik ortak görüşün dile getirildiğini kaydetti. Bakan Canikli, şöyle devam etti:
"Macaristan’ın kaçak göçmen konusundaki kaygısını, hassasiyetini paylaşıyor ve destekliyoruz. Bu noktada Macaristan’ın özelikle kaçak göçmen akımıyla ilgili olarak olumsuz etkilenmemesi konusunda Türkiye olarak gereken hür türlü çabayı gösteriyor, tedbiri alıyoruz. Bundan sonra da bu konuda yakın ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz."
Bakan Canikli, terörle mücadelenin görüşmelerinde önemli bir gündem maddesini oluşturduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye maalesef terör saldırılarıyla en yoğun karşı karşıya kalan ve hedef olan bir ülke durumunda. Terörün o bölgeden dünyaya yayılmasını engellemek için Türkiye çok büyük mücadele veriyor, 40 yıldan beri bu mücadeleyi veriyor. Şu anda da TSK bölgede teröristlere karşı çok yoğun bir mücadele içerisinde ve bu mücadelemiz teröristler tamamen temizleninceye kadar kesintisiz, kararlı bir şekilde devam edecek. Burada altının çizilmesi gereken önemli bir nokta, insanlığı, ülkeleri tehdit eden bütün terör örgütleri ve unsurlarına karşı bu mücadelenin ayrım yapılmaksızın kararlılıkla sürdürülmesidir."

Savunma sanayi alanında işbirliği
Canikli, görüşmede savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesinin de gündeme geldiğini belirterek, Türkiye olarak savunma sanayi alanındaki imkan, kapasite ve birikimlerini Macaristan’la paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Macaristan’ın da bu konudaki imkan ve kabiliyetlerinden faydalanmak istediklerine işaret eden Canikli, hem Macaristan Silahlı Kuvvetleri hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak ortak projelerin iki ülke tarafından eşit şartlar altında birlikte geliştirme ve üretme konusundaki iradenin görüşmelerde dile getirildiğini aktardı.
Canikli, Macaristan Savunma Bakanı Simicsko’nun Gelibolu’da savaşan Macarların anısına bir anıtın yapılmasına yönelik talebine ilişkin, "İnşallah Gelibolu’yla ilgili güzel sonucu en kısa zamanda alacağımızı tahmin ediyoruz" diye konuştu.

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