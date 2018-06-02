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Milli Savunma Bakanı Canikli: "(Muharrem İnce'nin sözleri) Korgeneral İsmail Metin Temel, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin'de etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alan

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 15:49 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli: "(Muharrem İnce'nin sözleri) Korgeneral İsmail Metin Temel, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin'de etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten kahraman bir komutandır."


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