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Milli Savunma Bakanı Canikli: “TSK içinde FETÖ’nün kripto yapısına mensup 3 bin kişi ihraç edilecek”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 18:30 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, " FETÖ’nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 3 bin kişilik bir yapı deşifre ettik.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, " FETÖ’nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 3 bin kişilik bir yapı deşifre ettik. Önümüzdeki günlerde KHK’yle bunlar da ihraç edilecek" dedi.
Bakan Canikli, TBMM Genel Kurulu’nda Olağanüstü Halin uzatılması hakkında konuştu. Canikli, "FETÖ’nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 3 bin kişilik bir yapı deşifre ettik. Önümüzdeki günlerde KHK’yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik" ifadesini kullandı.

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