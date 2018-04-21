Milli Savunma Bakanı Canikli: “Yeniden bir düğün, bayrama gidiliyor 24 Haziran’da”

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Amerika’nın erken seçimle ilgili açıklamasına tepki göstererek, “Yeniden bir düğün, bayrama gidiliyor 24 Haziran’da. Türk milleti buna karar vermiş, sen müttefikimiz bundan niye rahatsız oluyorsun. Niye kaygılanıyorsun? Tam tersi eğer seçimlere gidilmezse ortada bir sorun olursa o zaman kaygı duyman gerekir” dedi.

AK Parti Giresun İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresine katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli gündeme ilişkin konuşma yaptı. 24 Haziran seçimleriyle ilgili yapılan açıklamalara değinen Bakan Canikli, “24 Haziran erken seçim kararının alınmasından sonra açıklamalar geliyor, deniliyor ki ‘Biz Amerika olarak Türkiye’nin 24 Haziran’da yapacağı seçimlerden dolayı kaygı duyuyoruz’ ne demek bu? Bunu nasıl izah edersiniz? Seçimlerin genel evrensel kurallara uygun yapılmayacağı konusunda bir tereddüt var mı yok, çünkü Türkiye demokrasisi gerçekten ulaştığı seviye itibariyle bunu sayısız kereler ispat etmiştir. İnanılmaz bir olgunluk aşamasındadır şu anda Türkiye demokrasisi, o açıdan bir problem yok, peki niye kaygı duyuyorsun?” dedi.

“Yeniden bir düğün, bayrama gidiliyor 24 Haziran’da” diyen Canikli, “Türk milleti buna karar vermiş, sen müttefikimiz bundan niye rahatsız oluyorsun. Niye kaygılanıyorsun? Tam tersi eğer seçimlere gidilmezse ortada bir sorun olursa o zaman kaygı duyman gerekir. Yoksa bilmediğimiz başka şeyler mi var? Yoksa bir takım planlarla hesaplar vardı erken seçim kararıyla birlikte bunlar bozuldu mu? Ne geliyor insanın aklına başka bir şey gelmiyor” şeklinde konuştu.

ABD’nin gönderdiği 4 bin tır silahtan dolayı Türkiye’nin kaygılı olduğunu kaydeden Canikli, “Esas biz kaygılıyız, bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünü tehdit eden terör örgütüne gönderdiğin 4 bin tır silah ve mühimmattan kaygılıyız. Ondan rahatsızız, terör örgütlerine verdiğin Suriye’de Türkiye’nin egemenliğini hedef alan terör örgütlerine PKK ve onun Suriye uzantılarına verdiğin destekten kaygılıyız esas biz kaygılıyız, Türk milleti olarak kaygılıyız. Daha çok kaygılanacaksınız eğer bu nedenle bir kuşkunuz, kaygınız varsa. Bu millet ne yaptığını çok iyi biliyor. Bu milletin lideri nasıl hareket edilmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Döndürülen dolapların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz ve takip ediyoruz” dedi.

S-400 Hava Füze Savunma Sistemi’nin satın alınmasında sonra örtülü bir şekilde ABD ve farklı ülkelerden tehdit mesajları geldiğini vurgulayan Canikli şöyle devam etti:

“Türkiye olarak sen niye Rusya’dan S400 hava füze savunma sistemi satın aldın’ diye. Bakın biz 10 yıl boyunca Amerika’dan ve diğer müttefiklerimizden bunu satın almak için uğraştık, çaba sarf ettik, parasıyla almak için 10 yıl boyunca, bize vermediler. Bu toprakların savunulması gerekiyor. Türkiye’ye yönelik özellikle balistik füze tehdidini ortadan kaldırmak için bizim o sisteme sahip olmamız gerekiyor. Parasıyla bize vermediniz. Mecburen başka arayışlara girdik, önce Çin’den almak istedik, başka problemler gündeme geldi sonra Rusya’dan satın aldık ve o iş bitti zaten. Şimdi hem kendisi vermiyor, satmıyor, aldığımız zaman da ‘niye aldın’ diyor. Ne yapacaktık, ülkeyi korumasız mı bırakacaktık.”