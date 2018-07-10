Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bizim görevimiz itibarıyla ülkemizin, birliği, bütünlüğü, güvenliği, milletimizin egemenliği ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah, başta güvenlik, terörle mücadele olmak üzere diğer konularda güvenliğimizi tam olarak sağlayacağız." dedi.
Akar, Meclisteki yemin töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir basın mensubunun, "Üç gün önce locadan izliyordunuz, bugün yemin ettiniz." şeklindeki sözleri üzerine Akar, "Hayat böyle bir şey. İnsan kuş misali." ifadesini kullandı.
Akar, "Sivil hayat nasıl?" sorusuna, "Bakacağız." yanıtını verdi.
Hulusi Akar, yeni yönetim düzeni içerisinde herkesin ülke için canla başla çalışacağını belirterek, şunları söyledi:
"Bizim görevimiz itibarıyla ülkemizin, birliği, bütünlüğü, güvenliği, milletimizin egemenliği ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah, başta güvenlik, terörle mücadele olmak üzere diğer konularda güvenliğimizi tam olarak sağlayacağız. Ülkemizin hak ve menfaatlerini ülkemiz içinde, yurdumuz dışında, sınır ötesinde karşılayıp kollayacağız."
Tebrikleri kabul eden Akar, kendisini izleyen kalabalığı görünce, "Acemi sivil çarpar, dikkat." diye espri yaptı.
CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler
Silvio Berlusconi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldı! Yeni görüntüsüyle olay yarattı
Giresun'da teröristler sıkıştırıldı! Evlerinizden çıkmayın uyarısı yapıldı
Muharrem İnce, Twitter'dan duyurdu: Perşembe saat 21:00'de
İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...
Yağ bezesi sandı, içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Kuzey Kore liderinin patates tutkusu ilişkileri gerdi!
Doğum yapan ilk erkekti! Son hali şoke etti
Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!
Ziya Selçuk kimdir? Yeni MEB Ziya Selçuk oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kimdir? Yeni kabinede MEB'e güçlü isim
Okuyucu Yorumları 0 yorum