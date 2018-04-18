HABER

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Kısa sürede çıkacak KHK ile TSK içindeki 3 bin kripto FETÖ’cü ihraç edilecek" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 18:00 | Son Güncelleme

IHAAW175406-SIY/18-04-2018 - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Kısa sürede çıkacak KHK ile TSK içindeki 3 bin kripto FETÖ’cü ihraç edilecek" dedi. 18.04.2018 17:54:06 TSI NNNN

IHAAW175406-SIY/18-04-2018

- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Kısa sürede çıkacak KHK ile TSK içindeki 3 bin kripto FETÖ’cü ihraç edilecek" dedi.

18.04.2018 17:54:06 TSI
NNNN

KHK kararı! Binlerce kişi ihraç edilecekKHK kararı! Binlerce kişi ihraç edilecek
PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldüPKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü
Taksim'de polis ablukası! Meydan kapatıldıTaksim'de polis ablukası! Meydan kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'den sosyal medyayı sallayan halaylı erken seçim paylaşımı

HDP'den sosyal medyayı sallayan halaylı erken seçim paylaşımı

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

CHP'li Gürsel Erol: 24 Haziran'da milletvekili adayı olmayacağım

Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Erken seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Erken seçim kararına Saadet Partisi'nden ilk açıklama

Erken seçim kararına Saadet Partisi'nden ilk açıklama

İYİ Parti seçime girebilir mi? Prof. Dr. Ersan Şen açıkladı

İYİ Parti seçime girebilir mi? Prof. Dr. Ersan Şen açıkladı

Erken seçim kararına muhalefetten ilk tepkiler geliyor

Erken seçim kararına muhalefetten ilk tepkiler geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.