IHAAW175406-SIY/18-04-2018

- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Kısa sürede çıkacak KHK ile TSK içindeki 3 bin kripto FETÖ’cü ihraç edilecek" dedi.

18.04.2018 17:54:06 TSI

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