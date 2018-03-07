HABER

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Macaristan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 21:41 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan’a geldi.Milli Savunma Bakanı Canikli resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan’a geldi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan’a geldi.
Milli Savunma Bakanı Canikli resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan’a geldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gelen Savunma Bakanı Canikli, Uluslararası Budapeşte Ferenc Liszt Havalimanı’nda Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss tarafından karşılandı.
Beraberindeki heyet ile havalimanından Budapeşte’de 1’nci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği’ne gelen Bakan Canikli, Macaristan Savunma Bakanlığı askeri tören birliği eşliğinde şehitler için saygı duruşunda bulundu. Canikli, İstiklal Marşı ve Macaristan Milli Marşı’nın çalınmasının ardından şehitler anıtına çelenk bıraktı ve şehitlik özel defterini imzaladı. Bakan Canikli deftere, "Dost ve müttefik Macaristan’ın topraklarında huzur içinde yatınız. Ruhunuz şad, makamınız cennet olsun" diye yazdı.
Türkiye’nin Budapeşte Askeri Ataşesi Albay Engin Erikli tarafından şehitlikle ilgili bilgi alan Bakan Canikli, şehitlikteki mezarları gezdi ve şehitler için dua etti. Bakan Canikli, yarın Macaristan Savunma Bakanı Istvan Simicsko, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşecek, çeşitli temaslarda bulunacak.

Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!
Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiasıAbdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiası
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikasından daha yerli olan var mı?

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de 

Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de 

Erdoğan: Biz işgalci değiliz bizde her şeyden önce merhamet var (2) 

Erdoğan: Biz işgalci değiliz bizde her şeyden önce merhamet var (2) 

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikalarını savunmak, vatanı savunmaktır (2)

CHP'li Ağbaba: Şeker fabrikalarını savunmak, vatanı savunmaktır (2)

AK Parti’den MHP’ye nezaket ziyareti

AK Parti’den MHP’ye nezaket ziyareti

Abhazya’da Rusya seçimleri için yüksek güvenlik önlemleri

Abhazya’da Rusya seçimleri için yüksek güvenlik önlemleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.