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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, S400 alımlarının F35 projesini etkileyip etkilemediğine ilişkin, "Bir sıkıntı yok, devam ediyor. Anlaşma yapıldı ve hatta onu öne almak için de zaman zaman görüşüyoruz. F35 ile alakası yok, ayrı projeler. Paraları öd

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 12:05 | Son Güncelleme

IHAAW115901-SIY/27-03-2018 - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, S400 alımlarının F35 projesini etkileyip etkilemediğine ilişkin, "Bir sıkıntı yok, devam ediyor. 27.03.2018 11:59:01 TSI NNNN

IHAAW115901-SIY/27-03-2018

- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, S400 alımlarının F35 projesini etkileyip etkilemediğine ilişkin, "Bir sıkıntı yok, devam ediyor. Anlaşma yapıldı ve hatta onu öne almak için de zaman zaman görüşüyoruz. F35 ile alakası yok, ayrı projeler. Paraları ödenmiş devam ediyor. Uluslararası kurallar var. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirmişiz" dedi.

27.03.2018 11:59:01 TSI
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