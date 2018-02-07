Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Zeytin Dalı operasyonunda sivillerin öldürüldüğü iddialarına cevap verdi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Zeytin Dalı Harekâtı’nda sivillerin öldürüldüğüne yönelik, sivil ölümlerle ilgili olarak gündeme getirilen bütün iddiaların tamamının yalan ve manipüle edilmiş, belli bir algı oluşturmaya yönelik haberler olduğunu ifade etmem gerekiyor” dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli, TBMM Genel Kurulu’nda Zeytin Dalı operasyonunda sivillerin öldürülmesi iddialarına cevap verdi. Canikli, "Zeytin Dalı Harekâtı’nda sivillerin öldürüldüğüne yönelik, sivil ölümlerle ilgili olarak gündeme getirilen bütün iddiaların tamamının yalan ve manipüle edilmiş, belli bir algı oluşturmaya yönelik haberler olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bugüne kadar -19’uncu gündeyiz- Türk Silahlı Kuvvetlerinin özellikle sivillerin zayiat görmemesi için gösterdiği hassasiyet gerçekten takdire şayandır ve hiçbir ülkenin ordusu bu kadar titizlik içerisinde böyle bir operasyon gerçekleştirmemiştir" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Canikli, şöyle konuştu:

"Gerçekten masum insanların en ufak bir zarar görmemesi için gerekli her türlü tedbir alınıyor, harekât planları da buna göre dizayn edildi, buna göre gerçekleştiriliyor; buna göre planlandı, buna göre gerçekleştiriliyor. Sivil kaybı şu olabilir: Etek giyen teröristler var. Bu doğru, gerçekten bu gerçek, burada da aynısını yapıyorlar yani sivil olarak etek giyen teröristleri kastediyorlar çok büyük bir ihtimalle. Bir zayiat varsa onlar sivil gibi görünen, görünmek isteyen ama etek giymiş teröristlerdir; karıştırmamak lazım, onlar sivil değil, onlar terörist. Ama özellikle sivil kıyafeti içine girerek uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye yönelik bir algı oluşturmaya çalışıyorlar, hepsi bu. Ama orada esas katliamı yapan, zorla askere, oradaki insanları, çocukları askere almaya, sözde askere almaya çalışan ve karşı çıktıklarında katleden -sayısız örnekleri var- terör örgütü. Konuşulması gerekiyorsa, eleştirilmesi gerekiyorsa, bunun eleştirilmesi gerekiyor; katliam varsa katliam bu. Ve sivilleri canlı kalkan yapan terör örgütü, bütün halkı, oradaki on binlerce insanı canlı kalkan yapıyor ve meskûn mahallerden çıkmalarına izin vermiyor, bunu zorla engelliyor, insanları hapsediyor; şu anda binlerce insan hapiste orada. Kim onlar biliyor musunuz? Sivil insanlar, masum insanlar. Çocuklarının askere gitme, daha doğrusu terörist örgütün içerisine alınmasına karşı çıkan insanlar bunlar, hapisteler şu anda, zindanlarda tutuluyorlar; katliam bu ve terör örgütü tarafından gerçekleştiriliyor."