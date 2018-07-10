Milli Savunma Bakanlığı'nda 58 yıl sonra bir ilk

Sözcü'nün haberine göre; bugüne kadar Milli Savunma Bakanı olarak 59 isim görev yaptı. Akar 60. Savunma Bakanı oldu. Daha önce bu göreve asker kökenli Fevzi Çakmak, Kazım Özalp, Fahrettin Özdilek, Saffet Arıkan, Rıza Artunkal, Cahit Toydemir, Seyfi Kurtbek, Hüseyin Ataman ve Muzaffer Alankuş getirilmiş, son asker bakan ise 27 Mayıs 1960 darbesini yapan, MBK Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel olmuştu.

GÜL'Ü ZİYARET ETMİŞTİ

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı olan ve rehin alınan Akar, 2016’da Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar’ın nikah şahidi olmuştu. Zeytin Dalı Harekatı’na destek için sanatçı ve sporcuların yer aldığı bir grup ünlü ile gittiği Pınar Sınır Karakolu’nda İbrahim Tatlıses’in “Yaylalar yaylalar” türküsünü söylerken çekilen görüntüleri uzun süre tartışıldı.

Akar, 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri İbrahim Kalın ile birlikte ziyaret etti. Akar’ın Gül’e adaylıktan vazgeçmesini önerdiği iddiası ve askeri helikopterle yaptığı bu ziyaret de gündem oldu.