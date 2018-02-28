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Milli Savunma Komisyonu Başkanı Beyazıt'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2018 15:54 | Son Güncelleme

Beyazıt, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha'yı kabul etti

TBMM (AA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'yı kabul etti.

Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı sürdü.

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Kabul Milli Savunma Komisyonu Başkanı Beyazıt

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