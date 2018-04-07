"Milli ve yerli mutabakat oyunları bozacak"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2023, 2053, 2071'e giden süreçte 2019 seçimleri, Türkiye'de 16 Nisan referandumunda oluşturduğumuz yeni sistemin ilk sınavı olacak." dedi.

Bakan Ağbal, AK Parti Aydıntepe Kadın Kolları Başkanlığının açılışında yaptığı konuşmada, teşkilatın yeni mekanının hayırlı olmasını dileyerek, burada güzel hizmetler yapılacağını inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık "gönül köprüleri kuralım" ifadesini kullandığını anımsatan Ağbal, "AK Parti olarak hizmet yapma noktasında bir sıkıntımız yok. 16 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz. Yollar, köprüler, barajlar, tüneller, okullar, hastaneler yaptık. Türkiye'yi baştan aşağıya değiştirdik. Dolayısıyla vatandaşın yapılan hizmetler noktasında büyük memnuniyeti var." diye konuştu.

Hizmetlerin yanı sıra vatandaşla kurdukları en güçlü köprünün gönül köprüsü olduğunu vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:

"16 yıldır AK Parti bir sürü badireyle de karşılaştı. Parti kapatma davasından başlayın Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık, alçak darbe girişimi... İçeride ve dışarıda sürekli bu davayı bir şekilde iktidardan uzaklaştırmak için gayretler oldu. Her defasında başımız sıkışsa millete müracaat ettik. Her defasında da millet, bu davanın lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durdu. Bu son derece önemli bir şey. 'Bu niye böyle?' Çünkü vatandaş kalben Sayın Cumhurbaşkanı'mıza inanıyor, koyduğu istikamete, samimiyetine, inancına, bu millet için, bu ümmet için, aslında insanlık için ne kadar büyük vazifeler yaptığını da görüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu bu inanç, bu kararlılık varken bize düşecek olan nedir? Onun yolunda yürümek, onunla birlikte olmak, vatandaşla kurulan bu gönül köprüsünü ki Cumhurbaşkanı'mız bunun mimarıdır, bu gönül köprüsünü biz de tek tek vatandaşlarımızla kuracağız."