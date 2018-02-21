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Mimar Turgut Cansever'in ölümünün 9. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 19:30 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "Son yüzyılın yetiştirdiği değerli fikir insanı ve mimar Turgut Cansever, kadim köklerimizden ve medeniyet değerlerinden beslenen şehir anlayışı ile mimarimize geniş bir ufuk kazandırmıştır"

AK Parti Çevre, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Son yüzyılın yetiştirdiği değerli fikir insanı ve mimar Turgut Cansever, kadim köklerimizden ve medeniyet değerlerinden beslenen şehir anlayışı ile mimarimize geniş bir ufuk kazandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, Mimar Turgut Cansever'in ölüm 9. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Cansever'in son yüz yılda yetişmiş önemli kişilerden olduğunu belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Son yüzyılın yetiştirdiği değerli fikir insanı ve mimar Turgut Cansever, kadim köklerimizden ve medeniyet değerlerinden beslenen şehir anlayışı ile mimarimize geniş bir ufuk kazandırmıştır. Mimariyi kültür ile donatıp sanatla buluşturan bilge mimar medeniyetin nişanesi olan şehri imar ederken nesli de ihya etmenin gereğini vurgulamış, şehri, şehir ile nesil ilişkisi bağlamında değerlendirmiştir."

Karaaslan, Cansever'in mimariyi kültür ve sanatla buluşturduğunu vurgulayarak, "Mimarinin taş ve topraktan ibaret olmadığını, ruhuyla inşa edildiğini ifade etmiş, böylece şehre dair ufku, insan ekseninde ele alarak geleceğe taşıma misyonunu üstlenmiş, yetiştirdiği mimarlarla ise bu bakış açısının kalıcılığını sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Geçmiş değerleri günümüzle buluşturacak yeni bir mimari dili hakim kılmak için çalıştıklarına dikkati çeken Karaaslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Her biri yaşayan mekanizmalar olan mekanları kendi kimlikleriyle yeniden üreterek geleceğe taşıma hedefimiz doğrultusunda, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Merhum Turgut Hocamızın miras bıraktığı şehir fikrinin korunması ve yaşatılması adına gayretimizi diri tutacağımızı ifade ediyor, vefatının 9. yılında merhum Turgut Cansever'i rahmet, şükran ve dua ile anıyorum."

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Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaa AK Parti Çevre Turgut Cansever

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