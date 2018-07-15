Minik ressamlar Meclise renk kattı

"Şimdi, çok mutlular renklerle fırçalarla duvarda, öğrendiklerini, hayal ettiklerini icra ediyorlar. Çocukların dokunuşu, buraya renk ve sıcaklık katacak. Doğanın içerisindeyiz, peyzaj olarak çok uygun, buranın güzelliğine ekstra güzellik katacağız. Meclisin bize böyle bir imkan sunması çok iyi oldu. Hem öğrencilerimiz bilgilerini aktardı hem de bu tecrübeyi yaşamaları için fırsattı."

Çocukların, duvarlara bir şeyler çizmeyi çok sevdiğine dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

Resim ve Seramik Öğretmeni Gürkan Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere okulda görsel sanatlar eğitimi verdiklerini, renk, fırça kullanmayı öğrettiklerini söyledi.

Minik ressamlar, Resim ve Seramik Öğretmeni Gürkan Akın ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Halise Künyeli ve diğer öğretmenleriyle birlikte Meclisteki fidanlığın duvarına hayallerindeki doğa resmini çizdi.

- "'Ortamın ciddiyetini biraz yumuşatıyorlar"

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Halise Künyeli, kreşte 4 yaştan itibaren yapılandırılmış sanat eğitimi verildiğini, sanat öğretmenleri eşliğinde çocukların boya ve kille gelişim, yaratıcılıklarını destekleyici çalışmalar yapmasını sağladıklarını bildirdi.

Meclisin çocuklara duvar boyama fırsatı vermesinin çok önemli olduğuna değinen Künyeli, "Çocuklarımızın farklı bir alanda becerilerini ortaya koymaları, daha özgür, geniş bir alanda bunları yapmalarına fırsat tanındı. Çok keyifli. Çocukların görsel, işitsel, dokunsal tüm gelişim alanlarını destekleyici bir etkinlik.

Çocuk hangi alana, hangi ortama renk katmaz ki? Renkleriyle, sesleriyle, cıvıltılarıyla bu ortamın ciddiyetini birazcık da yumuşatıyorlar." dedi.

Minik ressamlardan 6 yaşındaki Aras Bingöl, duvarlara resim çizip boyamanın kendisini çok mutlu ettiğini, her şeyi boyamak istediğine işaret ederek, "Burayı daha güzel yapmak istediğimiz için boyadık." ifadesini kullandı.

5 yaşındaki Ayda Deren, Meclisi süslediklerini ve bundan çok mutlu olduğunu belirtti.

5 yaşındaki Asya Çağla Koltuk, kelebek, çiçek ile kalp çizerek Meclisi güzelleştirdiğini ve başka duvarları da boyamak istediğini kaydetti.

