Minik ressamlar Meclise renk kattı

YILDIZ AKTAŞ - TBMM Anaokulunda eğitim gören, 5-6 yaş aralığındaki 25 minik ressam hayallerini süsleyen "doğayı" Meclisin duvarına resmetti.
Minik ressamlar, Resim ve Seramik Öğretmeni Gürkan Akın ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Halise Künyeli ve diğer öğretmenleriyle birlikte Meclisteki fidanlığın duvarına hayallerindeki doğa resmini çizdi.
Resim ve Seramik Öğretmeni Gürkan Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere okulda görsel sanatlar eğitimi verdiklerini, renk, fırça kullanmayı öğrettiklerini söyledi.
Öğrencilerin dış mekanda duvar üzerinde çalışma yaparak farklı bir deneyim yaşamasını istediklerini belirten Akın, minik ressamların mekanın görselliğini artıracağını aktardı.
Çocukların, duvarlara bir şeyler çizmeyi çok sevdiğine dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:
"Şimdi, çok mutlular renklerle fırçalarla duvarda, öğrendiklerini, hayal ettiklerini icra ediyorlar. Çocukların dokunuşu, buraya renk ve sıcaklık katacak. Doğanın içerisindeyiz, peyzaj olarak çok uygun, buranın güzelliğine ekstra güzellik katacağız. Meclisin bize böyle bir imkan sunması çok iyi oldu. Hem öğrencilerimiz bilgilerini aktardı hem de bu tecrübeyi yaşamaları için fırsattı."
- "'Ortamın ciddiyetini biraz yumuşatıyorlar"
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Halise Künyeli, kreşte 4 yaştan itibaren yapılandırılmış sanat eğitimi verildiğini, sanat öğretmenleri eşliğinde çocukların boya ve kille gelişim, yaratıcılıklarını destekleyici çalışmalar yapmasını sağladıklarını bildirdi.
Meclisin çocuklara duvar boyama fırsatı vermesinin çok önemli olduğuna değinen Künyeli, "Çocuklarımızın farklı bir alanda becerilerini ortaya koymaları, daha özgür, geniş bir alanda bunları yapmalarına fırsat tanındı. Çok keyifli. Çocukların görsel, işitsel, dokunsal tüm gelişim alanlarını destekleyici bir etkinlik.
Çocuk hangi alana, hangi ortama renk katmaz ki? Renkleriyle, sesleriyle, cıvıltılarıyla bu ortamın ciddiyetini birazcık da yumuşatıyorlar." dedi.
Minik ressamlardan 6 yaşındaki Aras Bingöl, duvarlara resim çizip boyamanın kendisini çok mutlu ettiğini, her şeyi boyamak istediğine işaret ederek, "Burayı daha güzel yapmak istediğimiz için boyadık." ifadesini kullandı.
5 yaşındaki Ayda Deren, Meclisi süslediklerini ve bundan çok mutlu olduğunu belirtti.
5 yaşındaki Asya Çağla Koltuk, kelebek, çiçek ile kalp çizerek Meclisi güzelleştirdiğini ve başka duvarları da boyamak istediğini kaydetti.
Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı
Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...
Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant istifa etti!
Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum