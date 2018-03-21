Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: “Seçimlerde daha fazla aday istiyorum. Fakat ülke buna hazır değil”

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, “Seçimlerde daha fazla aday istiyorum. Fakat ülke buna hazır değil” dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Mısır seçimlerinde daha fazla kişiyle mücadele etmek istediğini belirterek, “Seçimlerde daha fazla aday istiyorum. Fakat ülke buna hazır değil. Aday eksikliği yüzünden suçlanmamalıyım” dedi.

Mısır’da oy verme işlemleri 26 Mart’ta başlıyor. Seçimleri ise Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’nin büyük bir arayla kazanması bekleniyor. Başkent Kahire ve diğer şehirlerin büyük çoğunluğunda Sisi’nin posterleri yer alıyor. Sisi dün yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlere daha fazla seçenek vermek istediğini ama ülkenin buna hazır olmadığını söyledi. Seçimleri büyük bir farkla kazanması beklenen Sisi, “Aday eksikliği yüzünden suçlanmamalıyım” ifadelerini kullandı.

Ülkede önce aday olup ardından adaylığını çeken isimler için suçlanan Sisi, “Benimle ilgisi olmayan bir şey için beni suçluyorsunuz” şeklinde konuştu.

Eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde aday olma niyetini açıklamış, Mısır’a geldikten sonra adaylığından vazgeçmişti. Avukat Halid Ali de aday olacağını açıklamış ardından kararından vazgeçmişti. Yaşananların ardından baskılar sonucunda adayların kararını geri çektiği aktarılmıştı. Aday olacağını açıklayan diğer isim Genelkurmay Başkanı Sami Annan da yasadışı yollarla görevini kötüye kullanmakla suçlanarak gözaltına alınmıştı.

Mısır’daki seçmenler 26, 27 ve 28 Mart tarihlerinde sandık başına gidecek. Seçimlerde ise Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa yarışıyor.