Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas’ı kabul etti

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ile Kahire’de bir araya geldi.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ile Kahire’de bir araya geldi. Görüşmede Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Choukri ve Yunanistan Büyükelçisi de hazır bulundu. Yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocyas, Mısır’la olan tarihi ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Kocyas, Mısır’ın güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki başarısının, bunun yanı sıra altyapı ve mega projelerinde niteliksel bir sıçraması için takdir ve hayranlığını dile getirdi.