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Mısır Devlet Başkanı Sisi Ürdün Başbakanı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 17:13 | Son Güncelleme

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Dr.

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Dr. Hani Mulki’yi kabul etti.
Görüşmeye Mısır Bakanlar Kurulu Başkanı Mühendis Şerif İsmail, Mısır Savunma Bakanı Sıtkı Subhi de katıldı. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve özellikle Arap ülkelerinin karşı kaşıya bulunduğu konularda işbirliği yapılmasına vurgu yapıldı.

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