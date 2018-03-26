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Mısır sandığa gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 11:03 | Son Güncelleme

Mısır’da üç gün sürecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için halk oy kullanmaya başladı.60 milyon seçmenin bulunduğu Mısır’daki seçimlerde, ülkenin şuanki Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi’nin seçimleri kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Mısır’da üç gün sürecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için halk oy kullanmaya başladı.
60 milyon seçmenin bulunduğu Mısır’daki seçimlerde, ülkenin şuanki Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi’nin seçimleri kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun en önemli sebebinin ise Sisi’nin seçimlere katılmayı amaçlayan gerçek adayları engellediği ve karşısına rakip olarak kendi destekçilerinden az bilinen bir politikacıyı getirmiş olduğuna dair iddiaların olması gösteriliyor.
2014 seçimlerinde yaşanan katılım oranı krizinden sonra Abdülfettah Es Sisi, vatandaşları bu seçimde oy kullanmaya ikna etmek için etkileyici bir kampanya düzenledi. Seçmenlerin bu kampanyalara cevaben sandığa gidip gitmeyeceği ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en önemli meseleyi oluşturuyor. Öte yandan, seçmenlerin çoğu seçimde oy kullanmayı zaman kaybı olarak görüyor.

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