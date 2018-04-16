HABER

Mısır, Suriye ordusunu destekliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bassam Rady, Mısır’ın Suriye ordusunu desteklediğini söyledi.Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bassam Rady, verdiği bir televizyon röportajında Mısır’ın, Suriye ordusunu desteklediğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bassam Rady, Mısır’ın Suriye ordusunu desteklediğini söyledi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bassam Rady, verdiği bir televizyon röportajında Mısır’ın, Suriye ordusunu desteklediğini söyledi. Rady, Suriye’nin meşru hükumetini, ulusal ordusunu ve Suriyelilerin vatandaşlık haklarını desteklemenin Mısır’ın istikrarlı ilkeleri arasında olduğunu söyledi. Suriye’deki milisleri desteklemediklerini kaydeden Rady, Suriye’nin dağılmasını istemediklerini dile getirdi. Rady, "Saldırıdan haberdar olmadık" dedi. Duma’da kimyasal saldırıya ilişkin iddialara dikkat çeken Rady, "Bu konuda hiçbir bilgimiz yok" açıklamasını yaptı.

Taksim'de polis ablukası! Meydan kapatıldıTaksim'de polis ablukası! Meydan kapatıldı
Ve Tosun ortaya çıktı!Ve Tosun ortaya çıktı!
Xiaomi'nin sıvı soğutmalı oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark tanıtıldı! Xiaomi Black Shark'ın özellikleri ve fiyatıXiaomi'nin sıvı soğutmalı oyuncu telefonu Xiaomi Black Shark tanıtıldı! Xiaomi Black Shark'ın özellikleri ve fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?

Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?

Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır

Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır

Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama

Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama

Bomba iddia: Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor

Bomba iddia: Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.