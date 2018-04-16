Mısır, Suriye ordusunu destekliyor

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bassam Rady, Mısır’ın Suriye ordusunu desteklediğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bassam Rady, verdiği bir televizyon röportajında Mısır’ın, Suriye ordusunu desteklediğini söyledi. Rady, Suriye’nin meşru hükumetini, ulusal ordusunu ve Suriyelilerin vatandaşlık haklarını desteklemenin Mısır’ın istikrarlı ilkeleri arasında olduğunu söyledi. Suriye’deki milisleri desteklemediklerini kaydeden Rady, Suriye’nin dağılmasını istemediklerini dile getirdi. Rady, "Saldırıdan haberdar olmadık" dedi. Duma’da kimyasal saldırıya ilişkin iddialara dikkat çeken Rady, "Bu konuda hiçbir bilgimiz yok" açıklamasını yaptı.