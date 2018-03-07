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Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 19:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti.

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