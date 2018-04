Moldova Parlamentosu heyeti TBMM'de

Bozkır, ekonomik yönden de Moldova ile iyi yönde bir ilerleme kaydetmek istediklerini söyledi. İki ülkenin 460 milyon dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu anlatan Bozkır, "Türkiye'nin Moldova'da yatırımları var. Çok sayıda Moldova şirketi burada faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu hacmi daha da artırmayı hedefliyoruz. Her yıl 170 bin Moldovalı turisti ağırlamaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Moldova için her zaman öncelik sebebi olduğunu, bu önceliklerin ardı hiç kesilmeyen bir diyaloğa bağlı olacağına inandıklarını belirten Ivanov, "Bu diyalogları kültürel, ekonomik, sosyal ve stratejik alanlar olarak adlandırabiliriz. Türkiye ile Moldova arasındaki parlamentolar arası ilişkinin iyi işlediğini görmekten memnunuz. Özellikle de dostluk gruplarının faaliyetlerinin sık olduğunu farkettik." dedi.

- "Moldova yasaları şu an dış yatırımları desteklemektedir"

Türkiye'nin Moldova için çok önemli ekonomik ortak olduğunu da vurgulayan Ivanov, iki ülke arasında 2016 yılı içinde yapılan ticaret hacminin 408 milyon dolar rakamını aştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2016 yılı ile karşılaştırdığımızda bugün yüzde 22.5 oranında bir artış sergilenmiştir. Ticaret hacminden bahsediyorsak yatırımları gözardı edemeyiz. Moldova yasaları şu an dış yatırımları desteklemektedir. Yasalar buna elverişli olduğundan Türk yatırımcılarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Gagavuz yeri özerk bölgesi Moldova için de önemli bir köprü görevini görmektedir. Moldova olarak Gagavuz bölgesinde yaşayan bütün vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çeşitli yatırımlar gerçekleştirmekteyiz.

Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmeler esnasında kısa sürede çok işler başardık. TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşme fırsatı yakaladık. Eve dönerken bazı ödevlerle gidiyoruz. Bu ödevlerin birincisi bir an önce bir Türk bankasının Moldova'da açılması, ikincisi ise iki ülke arasında mevcut olan ulaşımın artırılması olacak. Şu an günde 3 uçuş mevcut. Yazın bu rakam 5-6'ya ulaşıyor. Bu yeterli değildir, her zaman daha iyiye yer vardır."

Ivanov, Türkiye ile mevcut ilişkilerin etkin ve sürekli hale gelmesini istediklerini de sözlerine ekledi.