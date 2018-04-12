Moldova Parlamentosu heyeti TBMM'de

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Moldova Parlamentosu Dış Politika ve Avrupa ile Entegrasyon Komisyonu Başkanı Violeta Ivanov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

TBMM Ara Salondaki görüşmede konuşan Bozkır, Türkiye olarak Moldova'yı birçok konuda fikirbirliği içinde olunan bir ülke olarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova ziyaretinde stratejik ortaklık anlaşmasını imzalamayı planladıklarını ifade eden Bozkır, "Moldova ile son derece derin tarihi ve kültürel ilişkilerimiz var. Mutfağımız, kültürümüz, müziğimiz çok benzerlikler arz ediyor. Bu nedenle de Moldova'nın kalbimizde çok özel bir yeri var." dedi.

Bozkır, ekonomik yönden de Moldova ile iyi yönde bir ilerleme kaydetmek istediklerini söyledi. İki ülkenin 460 milyon dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu anlatan Bozkır, "Türkiye'nin Moldova'da yatırımları var. Çok sayıda Moldova şirketi burada faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu hacmi daha da artırmayı hedefliyoruz. Her yıl 170 bin Moldovalı turisti ağırlamaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.