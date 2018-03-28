Moldova’nın Rus diplomatlara sınır dışı kararına eleştiri

Moldova’nın Rus Büyükelçiliği, Moldova hükümetinin eski Rus ajanı Skripal ve kızının İngiltere’de zehirlenmesiyle ilgili olarak üç Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararını ağır bir şekilde eleştirdi.
Moldova’nın Rus Büyükelçiliği, Moldova hükümetinin, eski Rus casusu Skripal ve kızının zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak üç Rus diplomatını sınır dışı etme kararının düşmanca bir hareket olduğunu söyledi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, 3 diplomata karşı saçma suçlamaları haksız ve düşmanca bir adım olarak görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Moldova’nın sözde Avrupa dayanışmasını körü körüne takip ederek sağduyu ve kendi çıkarlarının aleyhine hareket ettiği, Rus-Moldova ilişkilerini normalleştirme niyetine ilişkin son açıklamaların samimiyeti konusunda kendilerinde şüpheler uyandırdığı belirtildi.
Büyükelçilik Sözcüsü Anatoly Loshakov ise, Moldova Dışişleri Bakanlığı’ndan yedi gün içinde üç Rus diplomatın sınır dışı edilmesine dair bir not aldığını doğruladı.
Moldova Başbakanı Pavel Filip, Rus diplomatların sınır dışı edilmesine ilişkin kararın, AB ülkeleriyle dayanışma hareketi olduğunu belirterek, Moldova’nın Rusya ile ilişkileri iyileştirme isteğine dikkat çekti. Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, harekete geçerek bakanların kabinesi tarafından bir "Rus karşıtı provokasyon" olarak nitelendirildi.Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ise karara kızarak, kararı bakanlar kurulu tarafından yapılan başka bir "anti-Rus provokasyonu" olarak adlandırdı.
Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yula’nın 4 Mart’ta İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmesi ile ilgili olarak Rusya’ya tepki gösteren ülke sayısı 27’e yükselirken, sınır dışı edilen diplomat sayısı toplamda 144 oldu.
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