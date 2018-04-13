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Moskova, İngiltere’nin Suriye kararından endişeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği, Moskova’nın İngiltere’nin Suriye kararından edişe duyduğunu bildirdi.Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği, Moskova’nın İngiltere’nin Suriye’ye uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme konusunda aldıkları karardan endişe duyduklarını söyledi.

Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği, Moskova’nın İngiltere’nin Suriye kararından edişe duyduğunu bildirdi.
Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği, Moskova’nın İngiltere’nin Suriye’ye uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme konusunda aldıkları karardan endişe duyduklarını söyledi. Büyükelçilik, Moskova’nın İngiliz bakanların Suriye’de harekete geçme kararı aldıklarını belirterek, planlı bir askeri saldırının raporlarının Londra tarafından "umursamaz" bir hareketi temsil edeceğini ifade etti.
İngiltere, Perşembe günü, Suriye’ye uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı almış, toplantının ardından, Başbakanlıktan yapılan açıklamada, May’in Duma’da düzenlenen onlarca sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı "korkunç ve barbarca" olarak nitelendirdiği belirtilmişti. Esad rejimin kimyasal silahlar konusunda sicilinin olduğu iddia edilen açıklamada, Duma’daki saldırıdan büyük olasılıkla rejimin sorumlu olduğu belirtilmişti.

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