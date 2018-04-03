Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya-NATO Konseyi’nin Rus diplomatların sınır dışı edilme koşulları altında toplanamayacağı ifade edildi.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Rusya-NATO Konseyi’nin (NRC) bir sonraki toplantısının Rus diplomatların sınır dışı edilme koşulları altında toplanamayacağını açıkladı. Grushko yaptığı konuşmada, NATO’nun 7 Rus diplomatının akreditasyonlarını iptal ettiğini, diğer 3 diplomata ise akreditasyon vermeyeceğini açıkladığını söyledi. Grushko, "NATO, Rus diplomatlarını sınır dışı ederek bindiği dalı kesiyor. Bu, genel sekreterin ve NATO’nun siyasi diyaloğa ilgi duyduğu ittifakın diğer temsilcilerinin ve NRC’nin düzenli olarak toplanmasıyla ilgili çok sayıda ifadeyle çelişiyor. Bu koşullar altında NRC nasıl toplanabilir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada, ittifakın genel merkezinde bulunan 7 Rus diplomatın akreditasyonlarını iptal ettiğini açıklamıştı. Stoltenberg, 3 Rus diplomatın akreditasyon başvurusunu da reddettiğini duyurmuştu.

Stoltenberg alınan kararın İngiltere’nin Salisbury kentindeki sinir gazı saldırısı sonrası müttefiklerin güvenlik kaygılarını yansıttığını sözlerine eklemişti.